Votre SSD NVMe sur PCIe

On continue l'exploration des produits Icy Dock dédiés aux SSD M.2 NVMe, avec la présentation aujourd'hui du ToughArmor MB840M2P-B. Il s'agit d'une carte PCIe 3.0 4X qui vous permet d'ajouter un port M.2 NVMe sur votre machine et de profiter de toute la bande passante du PCIe pour tranférer vos données à fond la caisse. On installe ça vite fait et on vous fait le topo !