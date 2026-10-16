Microsoft fait le point sur son chantier d'amélioration de Windows 11

Cette année 2026 a été celle des cinq ans de Windows 11. Et doit également être celle de son perfectionnement. En mars dernier, Microsoft s’est engagée à rendre son système d’exploitation plus rapide, plus fiable et moins gourmand. Sept mois plus tard, l'entreprise estime avoir réalisé quelques-une de ces promesses. Selon Navjot Virk, vice-présidente chargée des expériences Windows, le système serait désormais jusqu'à 20 % plus réactif.

Du mieux, vraiment ?

Ce chiffre repose sur des mesures des temps de réponse de la Recherche, du menu Démarrer, du clic droit, des Paramètres, de l’outil Capture d’écran et de l’Explorateur de fichier, de deux versions de Windows 11, en l’occurrence de la build 26300.9550 face à la build 26200.7628. Vous l’aurez sans doute constaté sur votre propre ordinateur, du moins si ce dernier est sous Windows, cela n’implique pas que toutes les applications s'exécutent 20 % plus rapidement.

Navjot Virk met aussi en avant le travail réalisé sur la gestion de la mémoire. Elle ne dit rien sur la baisse de la consommation de RAM observée sur Windows 11 26H2. Au contraire, elle révèle que Windows 11 peut désormais conserver jusqu'à 2 Go de données actives supplémentaires en RAM, plutôt que de les transférer vers un stockage plus lent. Le bénéfice se ferait ressentir sur les machines avec peu de mémoire, en particulier lorsque plusieurs applications ou onglets de navigateur sont ouverts simultanément. L'objectif étant de limiter ces échanges afin de préserver la réactivité du système.

Dans le même temps, les PC équipés de 8 Go de RAM ou moins profitent d’une minimisation de l’empreinte mémoire des widgets. Dorénavant, ces derniers ne se chargent qu'à leur ouverture. Microsoft estime que cette non-ingérence libère un peu plus de 200 Mo pour les autres applications.

La connexion via Windows Hello serait aussi plus rapide et plus fiable. Le jumelage Bluetooth aurait également été amélioré. Pour l’illustrer, le billet vante une connexion aux AirPods jusqu'à 15 secondes plus rapide que naguère. Enfin, la nouvelle application Photos se lance jusqu'à 20 % plus rapidement que sa précédente version, toujours d'après les mesures de l'éditeur.

Les réfections ne se sont pas bornées aux performances. Microsoft rappelle qu’elle a revu le fonctionnement de Windows Update pour réduire les redémarrages et mieux laisser l'utilisateur choisir le moment des mises à jour ; revient sur les aménagements de la barre des tâches.

Nous vous passons la partie qui expose les récentes expérimentations effectuées au niveau de la Recherche. Nous les avons traitées il y a peu dans un autre article. Le mantra est le même : From searching to doing, faster.

Enfin, sur le front des jeux vidéo, l’article nous vante les bienfaits de l’Advanced Shader Delivery, disponible sur Forza Horizon 6 et Gears of War: E-Day.

Vous vous en doutez, Microsoft prévient qu’elle n’en a pas terminé avec son chantier. Bon nombre de ces changements ont été déployés auprès des membres du programme Windows Insider avant de l’être à plus grande échelle. Alors si vous voulez essuyer les plâtres, vous savez où pointer.