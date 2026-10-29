En début de semaine, nous avons évoqué les futurs processeurs de bureau d'Intel, Nova Lake-S et Raptor Lake Next, attendus en 2027. Changement de gabarit avec Wildcat Lake Refresh, la variante actualisée de Wildcat Lake, et Moon Lake, une puce mobile encore plus modeste qui miserait sur quatre cœurs basse consommation et une enveloppe thermique de seulement 6 W.

Quatre cœurs Darkmont, sans P-Core

Les informations qui suivent ont été divulguées par le leaker Jaykihn. Moon Lake (MNL) embarquerait jusqu'à quatre cœurs LP-E basés sur l'architecture Darkmont. Aucun P-Core ne serait de la partie. Les cœurs basse consommation seraient présents sur une tuile de calcul gravée via le procédé Intel 18A. La puce reprendrait le format BGA1516 de Wildcat Lake. Enfin, le TDP de base serait limité à 6 W. La configuration graphique reste inconnue à ce stade.

Concrètement, Moon Lake prendrait la relève des processeurs Intel N, aka les Alder Lake-N, sur le segment des machines d'entrée de gamme.

Wildcat Lake Refresh en parallèle

La source mentionne également une version actualisée de Wildcat Lake (des processeurs mobiles nommés Core Series 3, lancés en avril dernier), baptisée Wildcat Lake Refresh. À l'inverse de celle des Moon Lake, nous avons parlé de cette gamme à plusieurs reprises. Il faut dire que ce renouvellement avait été suggéré avant même la sortie des premières puces. Celles en gestation conserveraient quatre cœurs LP-E, mais intégreraient jusqu'à quatre P-Cores Cougar Cove, contre deux sur la génération actuelle. L'enveloppe thermique monterait toujours à 35 W.

Outre l’adjonction d’une paire de P-cores, l’autre nouveauté serait la prise en charge de la plateforme vPro.

Si les indiscrétions de Jaykihn se sont jusqu'ici toujours avérées très fiables, Intel n'a confirmé ni le nom commercial ni la fenêtre de lancement de ces différentes gammes.

Caractéristique Wildcat Lake Wildcat Lake Refresh Moon Lake Cœurs P Jusqu'à 2 Jusqu'à 4 0 Cœurs LP-E 4 4 Jusqu'à 4 Architecture Cougar Cove / Darkmont Cougar Cove / Darkmont Darkmont GPU intégré Jusqu'à 2 Xe3 2 Xe3 ? Puissance de base 15 W Non confirmée 6 W Puissance configurable Jusqu'à 35 W en mode Turbo Jusqu'à 35 W (cTDP) ? Format du boîtier BGA1516 BGA1516 BGA1516 Procédé de gravure principal Intel 18A Intel 18A Intel 18A