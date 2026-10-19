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La partition rÃ©visÃ©e du DLSS 5 est bien plus rapide
â€”â€”â€”â€”â€” 19 Octobre 2026 Ã 14h05 â€”â€” 540 vues
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La partition rÃ©visÃ©e du DLSS 5 est bien plus rapide
â€”â€”â€”â€”â€” 19 Octobre 2026 Ã 14h05 â€”â€” 540 vues
En dÃ©but de semaine derniÃ¨re, NVIDIA a annoncÃ© une nouvelle mouture optimisÃ©e de son DLSS 5. La sociÃ©tÃ© revendiquait jusquâ€™Ã 40 % dâ€™images par seconde supplÃ©mentaires sur NBA 2K27. Il avait fallu la croire sur parole, puisque cette dÃ©clinaison ne devait Ãªtre dÃ©ployÃ©e que quelques jours plus tard, le 16 octobre. Le calendrier a Ã©tÃ© respectÃ©. Autant dire quâ€™au cours du week-end, les expÃ©rimentateurs ne sont pas restÃ©s les bras croisÃ©s. ForcÃ©ment, beaucoup ont Ã©tendu leurs observations bien au-delÃ du cadre encore trÃ¨s restreint du jeu de basket susmentionnÃ© et des GeForce RTX 50, seule gÃ©nÃ©ration Ã prendre officiellement en charge cette technologie.
Le nouveau modÃ¨le a Ã©tÃ© distribuÃ© dans une mise Ã jour de la bibliothÃ¨que nvngx_dlssnr.dll, intÃ©grÃ©e Ã NBA 2K27. Il a rapidement Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ© par les moddeurs, qui lâ€™ont adaptÃ© Ã de nombreux autres jeux.
La chaÃ®ne Testing Games a mis en ligne une vidÃ©o opposant les deux moutures dans dix titres. La configuration repose sur une GeForce RTX 5090 associÃ©e Ã un Ryzen 7 9800X3D.
|Jeu
|Ancien modÃ¨le DLSS 5 (moyenne IPS)
|Nouveau modÃ¨le DLSS 5 (moyenne IPS)
|Gain
|Cyberpunk 2077
|54
|66
|22,2 %
|The Blood of Dawnwalker
|49
|60
|22,4 %
|Assassin's Creed Black Flag Resynced
|57
|66
|15,8 %
|The Witcher 3 Remastered
|41
|47
|14,6 %
|S.T.A.L.K.E.R. 2 2.0
|60
|75
|25 %
|Silent Hill: Townfall
|58
|74
|27,6 %
|GTA V Enhanced
|72
|96
|33,3 %
|Resonance: A Plague Tale Legacy
|73
|95
|30,1 %
|The Last of Us Part II
|72
|90
|25 %
|Crimson Desert
|65
|78
|20 %
|Moyenne
|60,1
|74,7
|24,3 %
Hardware Unboxed vient Ã©galement de publier un comparatif assez exhaustif. Les conclusions sont similaires sur le plan des performances. Les auteurs prÃ©sentent toutefois les rÃ©sultats sous un angle diffÃ©rent, puisqu'ils sâ€™intÃ©ressent davantage Ã la baisse du nombre dâ€™images par seconde provoquÃ©e par lâ€™activation du DLSS 5. En 1440p, ils estiment par exemple que lâ€™ancienne mouture amputait de 45 % un framerate de 80 IPS, ce qui le ramenait donc Ã 44 IPS. Cette diminution se limite dÃ©sormais Ã 31 %, soit environ 55 IPS.
Sur le plan visuel, la qualitÃ© dâ€™image est jugÃ©e Â« globalement similaire Ã la prÃ©cÃ©dente Â». Le prÃ©sentateur relÃ¨ve nÃ©anmoins des problÃ¨mes de scintillement dans certaines scÃ¨nes, ainsi que des variations de teinte selon la distance. Il considÃ¨re malgrÃ© tout que cette Ã©volution va dans le bon sens. Ã€ savoir donner Ã davantage de cartes graphiques de la gamme les armes pour profiter de la technologie et la rendre viable dans un nombre croissant de jeux.
Des expÃ©rimentations concernent aussi les GeForce RTX de gÃ©nÃ©ration Ada Lovelace. Sur une RTX 4060, le compte Gaming Optimized revendique une bonnification proche de 40 % dans Forza Horizon 6. La sÃ©quence prÃ©sente sur la chaÃ®ne YouTube montre une rÃ©alitÃ© bien diffÃ©rente lorsque le vÃ©hicule roule Ã pleine vitesse. Une sÃ©quence sous la pluie affiche ainsi une moyenne qui passe de 36 Ã 42 IPS, soit une hausse de 16,7 %. Le constat est comparable dans Resident Evil Requiem. Les bienfaits sont par contre bien plus marquÃ©s dans The Witcher 3 Remastered, 61 IPS contre 45 auparavant.
Here is a Performance Comparison between DLSS 5 using the Old vs the New Model. The new model is actually almost 40% faster here! The color differences are mostly due to time of day, both are with stock settings (100% intensity and resolution). More testing will follow! https://t.co/SPhDAQ05Poâ€” Gaming Optimized (@GamingOptimiz) October 16, 2026
De son cÃ´tÃ©, le moddeur Detro a Ã©valuÃ© la nouvelle bibliothÃ¨que sur une GeForce RTX 4080 SUPER. En 4K, avec le path tracing, le DLSS en mode Performance et la gÃ©nÃ©ration dâ€™images x4, le compteur passe de 108 Ã 150 IPS. Dans le mÃªme temps, le temps de traitement du rendu neuronal chute de 8,8 Ã 5,4 ms.
A new version of DLSS 5 just dropped today! RTX 4080 SUPER | 4K | Path Tracing | DLSS Performance | FG x4 | NR Quality 1. OLD (310.8.2): 8.8ms / 108 FPS 2. NEW (310.9.16): 5.4ms / 150 FPS 3. NO NR: Same scene with DLSS 5 Neural Rendering disabled, for visual comparison. +39% FPS, softer colors, less aggressive NR effect, and way better performance.â€” Detro (@detro_official) October 16, 2026
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