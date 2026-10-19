La partition rÃ©visÃ©e du DLSS 5 est bien plus rapide

En dÃ©but de semaine derniÃ¨re, NVIDIA a annoncÃ© une nouvelle mouture optimisÃ©e de son DLSS 5. La sociÃ©tÃ© revendiquait jusquâ€™Ã 40 % dâ€™images par seconde supplÃ©mentaires sur NBA 2K27. Il avait fallu la croire sur parole, puisque cette dÃ©clinaison ne devait Ãªtre dÃ©ployÃ©e que quelques jours plus tard, le 16 octobre. Le calendrier a Ã©tÃ© respectÃ©. Autant dire quâ€™au cours du week-end, les expÃ©rimentateurs ne sont pas restÃ©s les bras croisÃ©s. ForcÃ©ment, beaucoup ont Ã©tendu leurs observations bien au-delÃ du cadre encore trÃ¨s restreint du jeu de basket susmentionnÃ© et des GeForce RTX 50, seule gÃ©nÃ©ration Ã prendre officiellement en charge cette technologie.

Un meilleur rythme

Le nouveau modÃ¨le a Ã©tÃ© distribuÃ© dans une mise Ã jour de la bibliothÃ¨que nvngx_dlssnr.dll, intÃ©grÃ©e Ã NBA 2K27. Il a rapidement Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ© par les moddeurs, qui lâ€™ont adaptÃ© Ã de nombreux autres jeux.

La chaÃ®ne Testing Games a mis en ligne une vidÃ©o opposant les deux moutures dans dix titres. La configuration repose sur une GeForce RTX 5090 associÃ©e Ã un Ryzen 7 9800X3D.

Jeu Ancien modÃ¨le DLSS 5 (moyenne IPS) Nouveau modÃ¨le DLSS 5 (moyenne IPS) Gain Cyberpunk 2077 54 66 22,2 % The Blood of Dawnwalker 49 60 22,4 % Assassin's Creed Black Flag Resynced 57 66 15,8 % The Witcher 3 Remastered 41 47 14,6 % S.T.A.L.K.E.R. 2 2.0 60 75 25 % Silent Hill: Townfall 58 74 27,6 % GTA V Enhanced 72 96 33,3 % Resonance: A Plague Tale Legacy 73 95 30,1 % The Last of Us Part II 72 90 25 % Crimson Desert 65 78 20 % Moyenne 60,1 74,7 24,3 %

Hardware Unboxed vient Ã©galement de publier un comparatif assez exhaustif. Les conclusions sont similaires sur le plan des performances. Les auteurs prÃ©sentent toutefois les rÃ©sultats sous un angle diffÃ©rent, puisqu'ils sâ€™intÃ©ressent davantage Ã la baisse du nombre dâ€™images par seconde provoquÃ©e par lâ€™activation du DLSS 5. En 1440p, ils estiment par exemple que lâ€™ancienne mouture amputait de 45 % un framerate de 80 IPS, ce qui le ramenait donc Ã 44 IPS. Cette diminution se limite dÃ©sormais Ã 31 %, soit environ 55 IPS.

Sur le plan visuel, la qualitÃ© dâ€™image est jugÃ©e Â« globalement similaire Ã la prÃ©cÃ©dente Â». Le prÃ©sentateur relÃ¨ve nÃ©anmoins des problÃ¨mes de scintillement dans certaines scÃ¨nes, ainsi que des variations de teinte selon la distance. Il considÃ¨re malgrÃ© tout que cette Ã©volution va dans le bon sens. Ã€ savoir donner Ã davantage de cartes graphiques de la gamme les armes pour profiter de la technologie et la rendre viable dans un nombre croissant de jeux.

Des expÃ©rimentations concernent aussi les GeForce RTX de gÃ©nÃ©ration Ada Lovelace. Sur une RTX 4060, le compte Gaming Optimized revendique une bonnification proche de 40 % dans Forza Horizon 6. La sÃ©quence prÃ©sente sur la chaÃ®ne YouTube montre une rÃ©alitÃ© bien diffÃ©rente lorsque le vÃ©hicule roule Ã pleine vitesse. Une sÃ©quence sous la pluie affiche ainsi une moyenne qui passe de 36 Ã 42 IPS, soit une hausse de 16,7 %. Le constat est comparable dans Resident Evil Requiem. Les bienfaits sont par contre bien plus marquÃ©s dans The Witcher 3 Remastered, 61 IPS contre 45 auparavant.

Here is a Performance Comparison between DLSS 5 using the Old vs the New Model. The new model is actually almost 40% faster here! The color differences are mostly due to time of day, both are with stock settings (100% intensity and resolution). More testing will follow! https://t.co/SPhDAQ05Po â€” Gaming Optimized (@GamingOptimiz) October 16, 2026

De son cÃ´tÃ©, le moddeur Detro a Ã©valuÃ© la nouvelle bibliothÃ¨que sur une GeForce RTX 4080 SUPER. En 4K, avec le path tracing, le DLSS en mode Performance et la gÃ©nÃ©ration dâ€™images x4, le compteur passe de 108 Ã 150 IPS. Dans le mÃªme temps, le temps de traitement du rendu neuronal chute de 8,8 Ã 5,4 ms.