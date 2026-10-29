Bien que nous l'abordions essentiellement sous ce prisme, la technologie OLED ne se limite naturellement pas aux moniteurs. Vous faites peut-être partie des rares à posséder un téléviseur OLED. Des rares, parce que ceux-ci représentaient à peine 3,4 % du marché mondial des TV en 2025, selon TrendForce. En revanche, vous êtes sûrement beaucoup plus nombreux à posséder un smartphone équipé d'une telle dalle. Cette technologie est devenue majoritaire sur ce segment en 2024. Quid des ordinateurs portables ? Comme sur les écrans des PC fixes, l'OLED gagne du terrain, mais reste très marginal.

Apple s'y met

Selon TrendForce, les livraisons mondiales de PC portables OLED progresseront de près de 40 % en 2026. Le cabinet anticipe une hausse supérieure à 40 % en 2027. Cette croissance intervient alors que le marché global des ordinateurs portables devrait se contracter.

Jusqu'ici, l'offre était surtout portée par les fabricants de PC sous Windows, dont Lenovo, HP et ASUS. Mais vous avez probablement vu passer l'information : Apple vient à son tour de s'y mettre avec le nouveau MacBook Pro, premier modèle de la gamme à intégrer une dalle OLED tandem tactile.

Bien sûr, avec un tarif de départ de 2 899 dollars pour la version de 14 pouces, le MacBook Pro n'est pas l'ordinateur de monsieur et madame Tout-le-Monde. Néanmoins, TrendForce prévoit des livraisons comprises entre 1,2 et 1,5 million d'exemplaires de ce modèle en 2027. Sachant que les estimations globales de portables équipés d'un écran OLED atteignent 12,6 millions pour 2028 et un peu plus de 18 millions pour 2027, ce volume n’est pas négligeable.

Ces progressions méritent cependant d'être replacées dans le marché global. TrendForce évaluait les livraisons mondiales de PC portables à environ 166 millions d'unités en 2023, à 174 millions en 2024, puis à plus de 180 millions en 2025. Or, elles reculeraient de 9,4 % en 2026, ce qui aboutit à environ 166 millions. Un autre petit calcul met ainsi en évidence que 12,6 millions de portables OLED représenteraient que 7,6 % environ de cette totalité.

Vous vous en doutez, c'est de circonstance, l'article source est assez centré sur Apple. Il nous apprend que Samsung Display sera le fournisseur exclusif des dalles du nouveau MacBook Pro. La firme a réservé une partie de sa nouvelle ligne de production G8.6 à ce projet. LG Display, BOE et TCL CSOT sont en revanche en lice pour intégrer la chaîne d'approvisionnement du futur MacBook Air OLED. Certains, dont Mark Gurman de Bloomberg pour ne pas le citer, ont conjecturé son arrivée en 2028 ; TrendForce table plutôt sur 2029.

Reste la question du prix. Les contraintes de fabrication pèsent encore sur le coût des dalles. Pour s'imposer plus largement, l'OLED devra aussi équiper des machines moins onéreuses.