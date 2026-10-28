TSMC veut augmenter ses tarifs, SK hynix se prÃ©pare Ã  vivre avec la pÃ©nurie jusquâ€™en 2030

La course aux infrastructures dâ€™intelligence artificielle continue de mettre sous pression lâ€™industrie des semi-conducteurs. TSMC envisagerait de relever ses tarifs, tandis que SK hynix anticipe un dÃ©sÃ©quilibre durable entre lâ€™offre et la demande de mÃ©moire.

TSMC profite dâ€™une demande qui dÃ©passe les capacitÃ©s

Selon des informations du Commercial Times ou le Seoul Economic Daily relayÃ©es par TrendForce, TSMC envisagerait dâ€™augmenter jusquâ€™Ã 20 % les tarifs de son procÃ©dÃ© dâ€™encapsulation avancÃ©e CoWoS (Chip on Wafer on Substrate). Plus globalement, les fondeurs et les entreprises spÃ©cialisÃ©es dans lâ€™assemblage de semi-conducteurs Ã©tudieraient une nouvelle vague de hausses comprises entre 10 et 20 %.

La demande en CoWoS ne se limite plus aux GPU dÃ©diÃ©s Ã lâ€™IA. Processeurs pour serveurs et ASIC contribuent aussi Ã saturer les capacitÃ©s disponibles. TSMC nâ€™a encore rien confirmÃ©, mais le fondeur aurait peu de raisons de se priver dâ€™une hausse tarifaire sâ€™il est en position de force. En parallÃ¨le, les tarifs de fabrication des wafers augmenteraient de 3 Ã 6 % Ã partir de janvier 2027, selon TrendForce. Si la hausse des tarifs CoWoS concernera donc surtout les centres de donnÃ©es, les CPU et GPU grand public nâ€™utilisant pas cette technologie, lâ€™augmentation du coÃ»t de fabrication des wafers concernerait bien les composants grand public. Les dÃ©lais dâ€™approvisionnement en Ã©quipements sâ€™allongeraient par ailleurs, passant de trois Ã six, voire huit mois.

Pour rÃ©pondre Ã la demande croissante en CoWoS, TSMC poursuit lâ€™augmentation de ses capacitÃ©s dâ€™encapsulation avancÃ©e. Dâ€™aprÃ¨s les analystes citÃ©s par le Commercial Times, le fondeur taÃ¯wanais devrait dÃ©passer les 130 000 wafers par mois en 2026, avant de viser les 200 000 unitÃ©s mensuelles en 2027.

Les projections de Goldman Sachs citÃ©es par TrendForce diffÃ¨rent un peu pour 2026. La banque d'investissement estime la capacitÃ© annuelle Ã 1,275 million de wafers, soit environ 106 000 par mois. Elle anticipe ensuite une progression de 114 % en 2027, Ã 2,73 millions de wafers sur lâ€™annÃ©e (227 500 par mois), puis une hausse supplÃ©mentaire de 27 % en 2028, Ã 3,48 millions (290 000 par mois).

TSMC ne se contente pas dâ€™augmenter ses capacitÃ©s de production. Le fondeur travaille Ã©galement Ã lâ€™encapsulation de puces dâ€™IA toujours plus imposantes. Lors de la derniÃ¨re prÃ©sentation des rÃ©sultats financiers, son PDG C.C. Wei a fait Ã©tat de rendements satisfaisants pour une technologie dâ€™encapsulation permettant de traiter des surfaces cinq fois supÃ©rieures Ã celle dâ€™un rÃ©ticule dâ€™exposition, dÃ©jÃ en production de masse. Il a Ã©galement confirmÃ© le dÃ©veloppement de solutions visant neuf et quatorze fois cette surface. Dâ€™aprÃ¨s le Commercial Times, ces derniÃ¨res verront le jour Ã lâ€™horizon 2028.

En parallÃ¨le, TSMC poursuit ses recherches sur le CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate). Cette approche vise Ã remplacer le wafer circulaire par un panneau rectangulaire. Elle doit amÃ©liorer lâ€™exploitation de la surface disponible en limitant les pertes sur les bords, et ainsi rÃ©duire le coÃ»t de fabrication des solutions dâ€™encapsulation de grande taille.

SK hynix voit la pÃ©nurie de mÃ©moire durer jusquâ€™en 2030

Vous connaissez le refrain, puisque le PDG de Dell l'a encore chantonnÃ© la semaine derniÃ¨re. Les dirigeants de SK hynix ont profitÃ© de la publication des rÃ©sultats trimestriels pour rappeler que, selon eux, la demande continuera de dÃ©passer lâ€™offre jusquâ€™en 2030. Le fabricant sud-corÃ©en invoque la forte demande, la complexitÃ© croissante des procÃ©dÃ©s de fabrication et le temps nÃ©cessaire Ã la construction de nouvelles usines.

La demande en mÃ©moire HBM trÃ¨s utile aux accÃ©lÃ©rateurs IA dÃ©passerait actuellement le double des volumes que lâ€™entreprise est capable de fournir. SK hynix affirme Ã©galement avoir rÃ©servÃ©, entre contrats Ã long terme signÃ©s et accords encore en nÃ©gociation, la quasi-totalitÃ© de ses capacitÃ©s de production de DRAM et de HBM jusquâ€™en 2029. De quoi voir lâ€™avenir du bon cÃ´tÃ©, dâ€™autant que le fabricant a enregistrÃ© un chiffre dâ€™affaires record de 78,129 milliards de dollars au troisiÃ¨me trimestre 2026, assorti dâ€™une marge opÃ©rationnelle de 80 %.

Bref, ces deux annonces convergent vers la mÃªme projection. Celle d'une chaÃ®ne dâ€™approvisionnement sous tension pendant encore des annÃ©es. Tension qui profite largement aux fabricants de composants.