Raptor Lake : Intel répond déjà à Zen 4 !

Il y a un peu moins d'un mois, AMD commercialisait ses nouveaux processeurs Ryzen 7000, introduisant ainsi sa dernière architecture en date : Zen 4. Les gains liés à cette dernière et la progression sensible des fréquences par le biais du procédé de fabrication 5 nm de TSMC, ont permis aux rouges de reprendre l'ascendant au niveau des performances productives (le R7 5800X3D étant déjà leader en jeu), face à la douzième génération (Alder Lake) de processeurs Core. Toutefois, les bleus n'ont aucunement l'intention de se comporter en victime expiatoire et fourbissent déjà leur réplique. Ainsi, la génération 12 (Alder Lake), laisse aujourd'hui là place à treizième (Raptor Lake), avec à la clef des caches plus larges, un nombre de coeurs efficients doublé, et des fréquences plus élevées du fait des progrès sur l'architecture et le procédé de gravure Intel 7 (ex 10 nm). Ainsi armés, ces nouveaux processeurs Intel parviennent-ils à faire de l'ombre aux Ryzen 7000 ? Qu'en est-il des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions et bien d'autres dans ce dossier.

• Côté street price, ça dit quoi ?