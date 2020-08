Le couteau suisse du B550 en miniature

Si l'arrivée du chipset B550 n'est pas la révolution de la décennie au niveau des fonctionnalités, la réduction de sa consommation permet d'obtenir des cartes mères de petites tailles tout en conservant le PCIe 4.0 du CPU. Il devient surtout moins cher et plus intéressant pour le développement des cartes mères au format mini-ITX, qui pourront profiter plus facilement de la nouvelle norme PCIe sans pour autant devoir faire appel à une surdose de ventilation. C'est dans cette lignée qu'ASUS propose sa carte ROG Strix B550-I - au format mini-ITX donc - et que nous avons vérifié pour vous si en plus d'être rempli de fonctionnalités, ce modèle sait garder ses composants au frais.

• Côté street price, ça dit quoi ?