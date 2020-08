Annoncée il y a déjà quelques mois, la nouvelle version de DirectX 12 permet le support de plusieurs nouvelles fonctionnalités qu'apporteront les futures cartes graphiques RTX 3x00 et RDNA2 durant cette seconde partie de l'année 2020. Si nous vous avions déjà détaillé quelles seront les fonctionnalités supplémentaires, il restait tout du moins comment la mise à jour sortira. Et bien c'est maintenant chose faite, puisque celle-ci est officialisée depuis hier. Pour rappel, cette version apporte une refonte du DirectX raytracing, l'ajout du mesh shading, du variable rate shading et du sampler feedback.

Cette nouvelle version sera donc une fonctionnalité implémentée au niveau de l'API, ce qui veut dire qu'elle deviendra compatible avec l'ensemble des GPU qui exploitent DX12, mais que seuls les GPU compatibles avec les nouveaux éléments pourront les utiliser. En gros, aucun changement si vous avez déjà une carte graphique qui fait tourner DX12, les nouveautés seront activées ou non selon votre matériel. À ce jour, c'est le cas des cartes NVIDIA RTX, les futures cartes AMD RDNA2 et certains futurs GPU de chez Intel. Microsoft travaille aussi pour rendre l'API compatible avec les ARM de chez Qualcomm, afin de prendre probablement en charge les PC qui sont sous Windows 10 ARM.

Un autre point essentiel, cette fonctionnalité reste pour l'instant accessible au niveau des versions Insider 20170 et plus pour l'instant. Cela peut dire qu'il faudra attendre la prochaine version 20H2 de Windows 10 pour profiter pleinement des nouveautés, un peu comme la version 1809 pour le RTX. Si c'est le cas, il faudra espérer que la version de Windows associée ne soit pas retardée, un point qui avait fait des dégâts lors de la sortie des premières cartes RTX. (source : devblog de DirectX)