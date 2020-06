Le Define 7 au régime

Avec l'arrivée du Define 7 en février, Fractal Design proposait une nouvelle évolution de son modèle phare, qui ne cesse d'ailleurs de se bonifier. Avec cette septième révision, nous avons vu apparaître une version XL et les modèles se voient décliner en plusieurs finitions. Mais voilà, le Define 7 est gros, le XL l'est encore plus, alors vous hésitez à vous lancer dans l'expérience. La marque suédoise nous propose aujourd'hui une alternative : le Define 7 Compact ! Si le Define 7 Compact perd des centimètres et quelques options de stockage au passage, il n'en reste pas moins un Fractal Design à la qualité irréprochable et qui saura vous séduire ! Et nous allons de ce pas vous montrer à quoi il ressemble.

• Côté street price, ça dit quoi ?