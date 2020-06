En matière d'AIO, on était embourbés dans un marché conventionnel, pas du tout innovant - multiplier les ventilateurs n'est pas une preuve de progrès - et presque ch.ant ! Et puis il y a quelque temps, on a commencé à voir des AIO qui permettent de raccorder un GPU à la boucle, nous en avons testé dans nos colonnes comme le Solo Chrome d'Eisbaer. Dernièrement, on a vu un AIO qui prenait la place d'une CG, et qui est destiné à refroidir une vraie carte graphique. Mais aujourd'hui c'est un truc nouveau qui débarque. Reste à voir l'intérêt, inventer pour inventer, c'est bien, mais il faut que ça ait du sens !

Ce sont des FLOE Riing Cooler de 240 et 360mm qui sont associés à des Toughram RC, uniquement compatibles avec les barrettes du constructeur Toughram DDR4. Évidemment, l'éclairage RGB des LED reste de mise, avec pilotage possible par les cartes mères via Aura chez ASUS, Mystic Light chez MSi, Polychrome chez ASRock, RGB Fusion chez GIGABYTE, et même Biosatr VIVID LED DJ. Pour la partie processeur, ça se monte sur de l'AM4 et du LGA115x et LGA1200. Pas de prix, mais ça risque de douiller, comme souvent chez la marque !