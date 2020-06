Lenovo va certifier tous ses ThinkPad et ThinkStation pour Linux

Pour faire plaisir au manchot, il n’y avait pas mieux ! Après avoir testé Fedora à peine plus tard que le mois dernier, Lenovo semble décidé à se balader toujours plus profondément dans le libre. En effet, la firme a annoncé hier que, désormais, toutes les stations de travail ThinkPad P et ThinkStation seront officiellement prises en charge sous Linux. Un communiqué de presse d’anthologie, où vous pouvez admirer le magnifique copyright Linux® : comme quoi, le libre ne fait pas tout !

Au niveau des conséquences de cette annonce, il faut comprendre que des pilotes fonctionnels et à jour seront mis à disposition, ainsi qu’un support technique à la hauteur des besoins des professionnels utilisant ces machines, en sus des correctifs de BIOS et de firmware. Un sacré programme, qui devra demander bon nombre de ressource si la firme souhaite une expérience idéale.

Néanmoins, du fait de la nature très éparpillée des distributions, l’entreprise chinoise a préféré en sélectionner deux : Ubuntu LTS d’un côté (sur lequel est basé le Linux Mint de notre tutoriel de jeu), la plus connue du grand public, et Red Hat Enterprise Linux, davantage orientée pour les professionnels. Si jamais cela ne vous suffit pas, les équipes de développement ont noué un partenariat avec Fedora pour proposer une image compatible sur les ThinkPad P53 et P1 Gen 2.

Pour une première, nous ne pouvons que nous en féliciter. Rares sont les acteurs privés à miser sur le libre lorsqu’il s’agit de produits à la portée du grand public ; et, même si cette initiative provient très clairement d’un besoin professionnel, pourrait retomber tôt ou tard sur des machines orientées bureautiques. À voir ce qu’il en sera au niveau de l’ergonomie et de la fiabilité des bousins ! (Source : Phoronix)