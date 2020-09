Broadwell-E expose ses 10 coeurs !

A la fin de l'été 2015, Intel lançait sa nouvelle gamme Mainstream basée sur la microarchitecture Skylake, succédant à Haswell et Broadwell. Cette dernière étant la première à adopter le procédé de gravure 14 nm qui fut très douloureux à mettre en oeuvre par le fondeur, elle fut pénalisée par de nombreux retards qui conduisirent à un lancement très proche de l'annonce de son successeur ! Cette situation, pour le moins confuse, signe à priori de facto la fin de la stratégie d'alternance (sur un cycle de 2 ans) entre évolution de l'architecture et du procédé de fabrication, vu la complexité croissante de mise au point de ces derniers. Toutefois et malgré le lancement de Skylake en Mainstream, Intel n'a pas annulé pour autant Broadwell en version Enthusiast (-E), qui est enfin lancé ce jour au travers du Core i7-6950X. Ce dernier promettait d'être alléchant avec l'ajout de 2 coeurs supplémentaires pour une consommation similaire, las, le tarif annoncé de $1723 en lieu et place des déjà conséquents $999 traditionnellement demandés au sommet de la gamme, a vite douché tout enthousiasme ! Plus que jamais ce dernier servira de vitrine technologique inaccessible à la plupart, mais quid de ses prestations en pratique ? Réponse au sein de ce dossier.