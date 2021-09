L'Unreal Engine 4 pour tous !

AMD a lancé son FSR en milieu d'année, et il vient en confrontation directe avec le DLSS 2 du caméléon. Même si les philosophies sont différentes, l'objectif reste le même : faire calculer au GPU une scène dans une définition inférieure, et la mettre à l'échelle via la technologie maison. Seule ombre au tableau, aucun jeu sur le marché n'est réellement avancé ou terminé, offrant les 2 méthodes, ce qui nous permettrait de faire le bilan visuel, fixe et animé, et de mesurer les performances. Aucun ? En fait, si ! Chernobylite est là et le permet, avec le moteur préféré des verts ! Comment tout ça mouline ? Une réponse dans ce test.