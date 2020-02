ATI HD4850/4870 : le retour en grâce d'AMD ?

Depuis la HD2900, force est de constater qu'AMD/ATI est en retrait niveau performances par rapport à son éternel rival Nvidia, et ne parvient plus à être réellement concurrentiel sur le segment des cartes haut de gamme. Aussi, la sortie des cartes à base de RV770 revêt une importance capitale pour le consommateur qui est en droit d'attendre une vraie concurrence tandis que Nvidia domine assez nettement le marché depuis les G80,et impose sa politique tarifaire. Mais voilà, la firme au caméléon s'embourbe dans des gammes incompréhensibles et n'a pas véritablement proposé mieux que le G80 jusqu'à la récente sortie des GTX2x0, c'est à dire quasiment 20 mois plus tard. Les HD4850 et HD4870 sont-elles le coup de pied aux fesses dont avait besoin Nvidia pour se remobiliser? La réponse en fin de dossier.......