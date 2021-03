Une RX 6700 XT fraiche et économe

Désigné comme le petit frère abordable du Navi 20, le Navi 22 fait son entrée via les cartes RX 6700 XT, venant combler le milieu de gamme du marché des GPU rouges. Le remplacement des premiers modèles de GPU RDNA permet non seulement de gagner en performances, mais aussi d'ajouter le VRS et le Ray Tracing aux cartes de chez AMD, permettant aux rouges de se rapprocher de la concurrence sur tous les niveaux. C'est donc l'occasion pour les fabricants tiers de revoir leurs modèles de cartes graphiques customs, ou de rajouter de nouvelles références, comme chez PowerColor avec sa petite dernière, la RX 6700 XT Hellhound. Le Comptoir a pu mettre la main dessus et l'a testé, afin d'en savoir plus sur ce nouveau modèle.

• Street price actuel de la carte