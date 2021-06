Écrit par Thierry C. | 29 Juin 2021

Le même, mais encore plus gros

Corsair continue sa course au renouveau en étoffant son catalogue et en proposant cette fois un boîtier grand tour, qui reprend le design des précédentes séries. Après les 4000 et les 5000, voici donc tout logiquement les 6... 7000 ! Les déclinaisons seront les mêmes que précédemment, tout comme les couleurs proposées, alors allons faire immédiatement le tour de ce grand tour, qui continue sur la lancée avec cette nouvelle signature esthétique présentée en septembre 2019.

• Côté street price, ça dit quoi ?