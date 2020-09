Un châssis, deux directions

Dans le courant de l'été, Corsair annonçait discrètement l'arrivée d'une nouvelle série de boîtiers, la série 4000. Nous avions évoqué le 4000D et sa version AirFlow dans une brève, tandis que le 4000X se faisait plus discret. Voilà, il est temps de vous présenter plus en détail les bestioles qui partagent un châssis commun et qui prennent des directions opposées pour ce qui est de l'aération. Corsair nous livre ainsi le 4000D, mais également l'iCUE 4000X plus lumineux. Avant de voir de quoi ces modèles sont capables, attaquons-nous à la description.

• Côté street price, ça dit quoi ?