Vous êtes de ceux qui n'ont pas osé acheter BF 2042, de peur d'être pris pour un pigeon en dépensant les 50 balles demandés ? Nous avons peut-être une solution pour la vous. Elle consiste à masquer votre fanatisme de la franchise en achetant un SSD. Vous avez bien lu, un SSD. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un SN750 SE de chez Western Digital. La version 1 To de ce modèle est disponible à moins de 140€ en ce moment chez Amazon. Qu'est-ce que nous avons donc là ? Un SN750 de troisième génération équipé d'un contrôleur Phison PS5019-E19 (28 nm...) mue par un seul coeur ARM Cortex-R5. Contrôleur d'entrée de gamme oblige, il perd au passage son cache DRAM. Les puces proviennent toujours de chez WD. Grâce à son interface PCIe 4.0, il pourra envoyer plus de débit. On parle de 3600/2830 Mo/s en lecture/écriture séquentielle, quant les accès aléatoires sont de l'ordre de 525K/640K IOPS dans le même sens. l'endurance est donnée pour 600To d'écriture et la garantie est de 5 ans. Le prix du lot SSD + BF2042 est de 135,28 chez Amazon. Et si le jeu ne vous intéresse pas, vous pouvez vous contenter du SSD pour 127,14 € cette fois. Notre lien vers l'offre est disponible sous l'image !