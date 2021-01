Un châssis, deux directions (bis)

Au début du mois de décembre, nous avons reçu une invitation de la part de Corsair, qui nous proposait de découvrir sa nouvelle série de boîtiers. Durant cette conférence Zoom d'une trentaine de minutes, nous avons vu en détail ce que nous réservait la marque en ce début d'année 2021. Les Corsair 4000 ouvraient le bal avec cette nouvelle signature esthétique, reprise entièrement sur la nouvelle série. Plus spacieux, modulables et bourrés d'espaces pour une ventilation solide, voici qu'arrivent les Corsair 5000. Le design extérieur reprend celui des versions testées en septembre, et c'est à l'intérieur que tout change. Allons voir cela, en compagnie des Corsair 500D Airflow et iCUE 5000X RGB.

• Côté street price, ça dit quoi ?