Un petit gabarit sans restriction

La dernière fois que nous avons testé un boîtier Mini ITX de chez Fractal Design, c'était en 2016 et il s'agissait du Define Nano S. Ce modèle empruntant le sentier tracé par la marque suédoise n'en était pourtant pas dénué d'intérêt puisqu'il offrait un volume généreux et des prestations correctes pour un prix qui l'était tout autant. Et depuis, nous n'avons pas vu passer grand-chose. Aujourd'hui, il est temps de nous pencher sur une nouveauté Mini ITX que nous avions annoncée en mars dernier. Il s'agit de l'Era ITX, un modèle qui met en avant son faible encombrement, sa modularité et bien évidemment son style aux antipodes de ce que proposait la marque jusque là. Il est joli, c'est évident, mais est-il aussi efficace que séduisant ? C'est ce que nous allons voir après vous avoir présenté ce modèle d'une nouvelle ère..