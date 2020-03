Avec l’explosion des TDP des plateformes HEDT de ces dernières années — intimement liée au retour de la course aux cœurs et aux fréquences induite par le retour en grâce d’amédé sur-le-champ des CPU — les nouveautés se sont faites rares sur les boites à PC format restreint. Il faut également préciser qu’entre NAS et NUC, les mini-PC préconstruits ont eu la part belle... mais Fractal Design semble bien décidé a avoir sa part du gâteau.

« Imaginé avec Intel » — quoi que cela veuille réellement signifier en pratique — le nouveau venu répond au nom d’Era ITX et est un boîtier petite tour format... ITX (surprise !) se contentant de 16 litres pour faire tenir tout votre matériel. Avec des mensurations de 325 x 166 x 310 mm pour un poids de 3,97 kg, il faudra se limiter alors à des ventirads de 120 mm de haut maximum, mais cela n’est pas vraiment inédit pour ce format.

L’influence DYI (à faire par soi-même dans la langue de Molière) est assez forte : panneaux détachables sans outils, coloris au nombre de 5 (noir, bleu, doré, blanc, gris) assortis d’un panneau supérieur en finition noire ou boisée (chêne pour la version blanche, noyer pour la grise) interchangeable avec une version trouée plus efficiente ; et tout cela, en sus d’une esthétique en aluminium soignée franchement premium.

L’agencement interne et modulable, ce qui permet de caser une alimentation ATX et 2 SSD/1 HDD, ou une alimentation plus petite SFX, libérant de quoi placer 2 SSD ou 1 HDD supplémentaires. Notez également l’absence de limitation sur la taille de la carte graphique du fait d’un positionnement inférieur, loin des autres composants. Pour refroidir le tout, comptez sur un ventilateur Silent Series R3 de 80 mm fournis à l’arrière, et pas moins de 4 emplacements supplémentaires : 2 de 120 mm au-dessus et 2 de 140 mm en dessous.

Placement haut en gamme oblige, le bousin est équipé de filtres à poussières sur le dessus, le dessous et les côtés. Pour ce qui est de la connectique, la façade offre le traditionnel combo Jack, mais également deux USB 3.0 en Type-A, et un 3.1 Gen2 en Type-C. Pour un prix de 159,99 $ aux États-Unis et une disponibilité dans les prochains jours, nul doute que ce châssis trouve sa cible, encore faut-il trouver la carte mère pour le peupler !