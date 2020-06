On a entendu parler de ZADAK avec ses barrettes double capacité, ou encore ses SSD RGB. Cette fois, il s'agit de son boîtier compact déjà pré-équipé pour le watercooling du processeur. Son nom ne vous aidera pas à y voir plus clair, ni ne vous permettra de le retenir facilement, c'est MOAB II Elite. Il a effectivement des dimensions réduites, 311mm de profondeur x 371mm de hauteur x 193mm de largeur, mais pèse 11kg le bougre !

Il possède donc un système de WC monté, la pompe et le waterblock RGB mesurent 88mm de côté pour 20mm de hauteur, de là partent deux tuyaux (un pour le liquide frais, l'autre pour le réchauffé), et cet ensemble se déplace sur un rail pour s'adapter à la position du socket différente selon les cartes mères. En effet, quelques-unes sont compatibles, et il faut taper dedans pour pouvoir monter ce boitier, µATX obligatoire :

Cartes LGA 1200

ASUS ROG STRIX Z490-G-Gaming

GIGABYTE Z490M

ASRock Z490M Pro4



Cartes LGA1151

ASUS ROG MAXIMUS XI Gene

GIGABYTE B360M AORUS Gaming 3

GIGABYTE B360M AORUS Pro

MSi MAG Z390M Mortar



Cartes AM4

GIGABYTE B450M Gaming

GIGABYTE B450 AORUS M

Mais à quoi est relié ce waterblock ? À un système de tuyaux qui se jette dans un réservoir plat, qui est en fait une plaque de distribution plate en aluminium brevetée CNC, c'est aussi un radiateur qui mesure 276mm x 120mm x 30mm. Se fixent dessus 2 moulins de 120mm qu'il vous faudra choisir, la plaque de fixation étant fournie évidemment. Voir le schéma ci-dessous :

Question carte graphique, il faut une carte double slot qui ne dépassera pas 28cm, ça laisse quand même de la marge pour toper un bousin puissant. Elle se montera par ailleurs sur un Riser déjà fourni et prémonté, il ne reste plus qu'à le raccorder à la carte maman. Juste devant se trouve une sorte de petit cache avec une zone noire, c'est le truc en plus : il s'agit d'un pad de démarrage tactile, un doigt et ça glisse tout seul !

Enfin, juste à côté, il y a un gros écran circulaire, il affiche en façade avant la température du CPU, en temps réel. Voilà une idée qu'elle est bonne, c'est la première fois que c'est intégré au design général d'emblée dans un boitier et en lien direct avec le système de refroidissement.

Au final on a un engin au look agressif, mais ouvert, ce qui ne manquera pas de générer des nuisances sonores importantes, elles ne seront absolument pas filtrées. Son look impose de le garder à vue d'oeil, ne serait-ce pour le cadrant de température, il faudra bien réguler tout ça. Pas de prix encore, mais une garantie de un an, c'est peu compte tenu de la spécificité du watercooling atypique.