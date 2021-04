On boucle pour de bon la boucle pour ce jeu coopératif (solo ou pas) qui a le vent en poupe si on en croit notre billet sur les ventes de jeux. Il faut dire que le bousin est tonique, réactif, avec une histoire sympa d'après les feedbacks, et surtout une seconde partie post fin de l'histoire qui offre un niveau très relevé, la quête des capsules est terrible. Le moteur, plutôt au sang vert que rouge, est l'Unreal Engine 4, il est mâtiné de DLSS de très bonne facture, nous le savons depuis que nous l'avons étudié, retrouvez cela sur ce lien.

Gamegpu a fait le test classique, sur les 3 définitions principales gaming, enrichi de toutes les cartes Ampere, mais aussi de toutes les RX 6000, exception faite de la RX 6800 XT. En 1080p, on observe un retrait des rouges, avec une RX 6900 XT derrière la RTX 3080, et ça s'empire avec le DLSS. La RX 6800 égale la RTX 3060 Ti avec le DLSS, mais elle devance la RTX 3070 sans le DLSS. Polaris, incluant la RX 590, est juste derrière la GTX 1060 6 Go.

En 1440p, ça se resserre en tête, avec une RX 6900 XT qui n'est pas loin derrière la RTX 3080 sans DLSS, mais elle devance un peu la RTX 2080 Ti avec son DLSS. En bas, la RX 590 égale la GTX 1060, mais on commence à tomber dans des moyennes insuffisantes pour jouer correctement.

En UHD, il faut 40 ips grosso modo pour être a minima à l'aise, et ça débute à partir de la RX 5600 XT et la RTX 2080. En haut, la RX 6900 XT reste derrière les 3080 et 3090 sans DLSS, quand ces dernières l'actionnent, le creux devient important. La RX 6700 XT égale la GTX 1080 Ti et la RTX 2060 SUPER avec son DLSS. Au final, le rouge est moins à l'aise, mais ce qui est important, c'est que ce jeu est jouable à plein de niveaux, avec diverses cartes, convenablement. On notera pour l'anecdote que nous avions obtenu des scores plus bas dans nos mesures, probablement la scène de test plus chargée de notre côté.