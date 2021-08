Le processus d'acquisition en plusieurs étapes de la division NAND d'Intel est en bon chemin et les barrières se lèvent tour à tour sans trop d'opposition, il ne reste désormais plus qu'aux autorités de régulation de la Chine et Singapour à donner leur feu vert. Intel se débarrasse donc une nouvelle fois d'une de ses divisions, mais cela ne signifie pas que le fondeur se retirera d'emblée complètement du marché de la NAND. Après tout, il a toujours des nouveautés à base de NAND 176 couches et NAND PLC au programme. Mais ce changement de main devrait donc aussi marquer le début d'une nouvelle ère de collaboration rapprochée avec SK Hynix dans le cadre d'une toute nouvelle structure.

En effet, le géant coréen de la mémoire prévoit d'ores et déjà de faire de la future ex-division NAND d'Intel une compagnie mondiale multimilliardaire distincte plutôt que de l'intégrer à sa filiale SK Hynix America, avec l'ambition d'en faire un nouvel acteur majeur de l'industrie de la mémoire ! Ensuite, le PDG/CEO de cette future entreprise basée aux USA ne sera nul autre que l'actuel manager général des produits NAND chez Intel, Robert Crooke. Comme il l'a lui-même annoncé, l'individu restera donc au poste de commande et montera aussi en grade par la même occasion, ce qui semble encore une fois indiquer que SK Hynix et Intel espèrent bel et bien bien collaborer pendant un certain temps, peut-être même au-delà de l'achèvement de l'acquisition en 2025. Dans le cas où vous auriez un CV en béton armé, sachez aussi qu'environ 150 autres postes sont à pourvoir un peu partout dans le monde - à défaut, Le Comptoir recrute aussi.

Ce ne serait pas la première fois qu'Intel travaille de très près avec un grand producteur de mémoire flash, ce qui avait alors donné naissance en 2006 à IMFT en collaboration avec Micron, une aventure désormais terminée. Rendez-vous en 2032 pour le futur divorce Intel-SK Hynix ? Il reste naturellement encore à voir ce qu'il en adviendra réellement et l'étendue effective de la collaboration, et surtout de quelle manière les technologies de l'un et de l'autre fusionneront, ou non. Le p'tit nom de la future nouvelle compagnie - simplement surnommée "NewCo" pour l'instant - n'a pas encore été dévoilé et il n'est pas encore clair non plus si elle prendra réellement en charge toutes les ventes de NAND d'Intel et de SK Hynix, ou uniquement pour les produits Intel. (Source)