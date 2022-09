Backblaze a une nouvelle fois abordé le sujet de la fiabilité du SSD dans son nouveau rapport spécialement dédié à ce type de support. Pour rappel, ce n'est que depuis l'année dernière que l'opérateur cloud a ajouté les chiffres pour le SSD dans ses rapports, en complément à ceux du disque dur. Mais attention, l'enregistrement des données est effectif depuis 2018, lorsque Backblaze avait commencé à utiliser du SSD au lieu du HDD comme support de démarrage dans ses serveurs. Il a donc évidemment fallu attendre un peu avant de pouvoir réellement comparer le comportement des deux types de support sur la durée spécifiquement et uniquement avec ce type d'usage.

La prévision de Q2 2021.

Ainsi, de 2018 à 2021, l'évolution du SSD fut assez linaire et un calque presque parfait de la courbe du taux de panne du disque dur, bien que le taux de panne fut toujours légèrement inférieur au HDD sur l'ensemble de la période. En 2021, le disque dur se trouvait à 1,83 % contre 1,05 % pour le SSD. La question était ensuite de savoir dans quel sens cette courbe allait évoluer et si elle allait suivre celle du disque dur, qui grimpe drastiquement à l'aube de la 5e année de fonctionnement. La réponse, Backblaze nous l'apporte aujourd'hui :

Alors que la moyenne du taux de panne du disque dur bondit de 1,83 à 3,55 % la 5e année, la courbe du SSD est partie dans la direction opposée, avec une baisse très légère en passant de 1,05 à 0,92 % ! Ce qui se traduit donc par une amélioration notable de la fiabilité du SSD face au disque dur. Autrement dit, le SSD semble prendre la tête en matière d'espérance de vie dès lors que le support de stockage commence à prendre de l'âge. Il est évident que de ne pas avoir de partie mécanique doit beaucoup aider. Bien entendu, de même que pour un disque dur, certains facteurs peuvent toujours causer la mort prématurée d'un SSD, mais ces cas devraient rester assez exceptionnels.

Dans tous les cas, avec ces nouvelles données en main pour ses 2558 SSD actifs à ce jour, Backblaze conclut que l'on peut à ce stade raisonnablement affirmer que la fiabilité du SSD est supérieure à celle du disque dur, du moins après 5 ans et dans un scénario où ces supports servent pour le démarrage d'une machine. Forcément, il sera désormais très intéressant de voir les chiffres pour les prochaines années et si celles-ci confirmeront ou infirmeront la tendance observée aujourd'hui. Pour finir, vous trouverez ci-dessous le détail des différents SSD détenus par Backblaze et le taux de panne pour chacun d'entre eux.