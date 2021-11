Elle était absente de la vague initiale des 14 cartes mères pour le « commun des mortels » si l'on ose dire, mais que les dieux parmi nous se rassurent, un modèle à la taille de leur ambition et de leur porte-monnaie devrait bel et bien exister prochainement ! On parle ici bien évidemment de la Godlike chez MSI, traditionnellement le flagship du catalogue de cartes mères du fabricant et ce n'est visiblement certainement pas avec le Z690 que les choses vont changer, loin de là.

En effet, le bruit court que le fabricant prépare le modèle en question derrière les rideaux pour son lancement individuel à une date encore inconnue et les premiers détails semblent indiquer que la Z690 Godlike pourrait être la plus grosse carte E-ATX grand public jamais construite ! Alors qu'une nouvelle Z690 AORUS Xtreme ne mesure que 305 x 285 mm et qu'une grosse carte mère HEDT ne dépasse que rarement les 305 x 277 mm (tout en ayant le double de slots de DRAM), la future Z690 Godlike est pressentie avec des dimensions - peu raisonnables - de 305 x 310 mm ! À titre indicatif, une « ancienne » z490/Z590 Godlike était encore à 305 x 277 mm seulement...

Une image nous montrerait l'intégralité du soi-disant PCB du futur monstre et la manière dont MSI a prévu de le peupler. Il est évidemment difficile d'en tirer beaucoup d'informations très précises dans l'immédiat. On peut tout de même distinguer un système d'alimentation plutôt élaboré autour du socket, a priori avec 22 phases VRM pour le CPU seul. Mais l'espace supplémentaire semble surtout avoir été prévu pour placer des emplacements M.2 pour SSD supplémentaires, la carte paraissant en avoir 7, alors qu'il est beaucoup plus commun d'entre trouver 5 au mieux sur les plus gros modèles. Une telle quantité dépasserait carrément le nombre de connecteurs SATA 3 aujourd'hui habituellement embarqué par une carte mère moderne, qui en possède généralement 6.

Pour le reste, il ne fait déjà aucun doute que la Z690 Godlike sera la carte de (presque) tous les superlatifs, assurément suréquipée, avec des I/O d'une grande richesse, un refroidissement massif et tout ce qu'il faut pour faire le bonheur des plus exigeants ! Il serait même question d'une présence d'un écran OLED 3,5 pouces et de deux ports 10 GbE, en plus de 2,5 GbE. Bref.

MEG Z690 Godlike

3.5" LCD, biggest panel size on motherboard ever?

M.2 x 6 ????????????????????????

Dual Lan 10G x 1 / 2.5G x 1, crazy IO

Direct Phase Power Design

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@VideoCardz @hms1193 @wccftech @momomo_us @_rogame pic.twitter.com/9s0AMp2SbD — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) November 2, 2021

Forcément, le prix n'en sera pas moins Godlike, vous pensez bien. Celui-ci n'arrivera peut-être tout de même pas à la cheville du prix démentiel de 2300 € d'une ROG Z690 Extreme Glacial, on peut d'ores et déjà imaginer un tarif proche de celui d'une ROG Z690 Extreme « standard », à savoir allègrement au-dessus des 1000 €. (Source)