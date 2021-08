La X-NAND revient sur le devant de la scène ! C'est un nouveau concept de mémoire flash qui avait été dévoilée par la startup NEO Semiconductor (fondée en 2012 et basée à San Jose, aux USA) l'année dernière lors du salon virtuel du Flash Memory Summit 2020. L'entreprise a clairement de grosses ambitions pour celle-ci et alors qu'elle n'était encore qu'un concept à l'état brut lors de sa présentation l'année précédente, les premiers designs de cette technologie ont désormais été approuvés et brevetés il y a quelques jours, et viennent ainsi s'ajouter au portfolio de NEO Semiconductor.

Sans aller dans les détails (trop) techniques, on retiendra que la X-NAND cherche véritablement à faire passer la mémoire NAND au niveau supérieur en associant la vitesse de la mémoire Single-Level Cell (SLC) à la densité de la mémoire Quad-Level Cell (QLC), tout essayant de conserver un facteur de forme identique. Autrement dit, une solution à base de X-NAND pourrait en théorie proposer toutes les qualités respectives des SSD SLC et QLC — endurance et vitesse pour le premier, capacité pour le second —, sans les faiblesses qui y sont généralement associées. Forcément, sur le papier ça ne peut que faire rêver et puis ça tomberait naturellement aussi à pic pour accompagner les évolutions dans bon nombre de domaines d'application, et des besoins sans cesse croissants simultanément en matière de performance et de capacité ! Il est évidemment encore trop tôt pour savoir de quel type de NAND la X-NAND hériterait son coût, plutôt SLC ou QLC, l'addition des deux ? Toutefois, une mémoire spécialisée et orientée pro sera inévitablement plus chère.

Enfin, NEO que compte pas endosser le rôle de producteur, mais pour une adoption rapide espère plutôt distribuer des licences aux fabricants habituels de mémoire qui ont déjà les capacités pour une production en volume et seront en mesure d'intégrer facilement les technologies de NEO dans leurs produits, on pensera notamment à Samsung, SK Hynix et Micron, par exemple. Une future concurrence pour la 3D Xpoint d'Intel ? Parce que les nouvelles technologies sont souvent toujours "géniales" sur le papier, espérons que la X-NAND tiendra réellement ses promesses et que le mainstream on verra aussi la couleur le cas échéant ! (Source)