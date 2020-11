Avoir des lumières ne se limite pas à mettre des bandes leds dans sa tour PC. Les marques nous ont prouvé qu'il était possible de faire preuve d'inventivité, afin de rendre plus coloré la plupart des composants et même désormais certains périphériques. Dans la semaine, nous vous avions parlé de ADATA, qui lançait justement un SSD externe illuminé de RGB et sans trop donner de détails, nous en ventait les performances. Chez TEAMGROUP, on sait faire, puisque la société nous avait quand même présenté une audacieuse et amusante, clé USB RGB. Sachez que la marque n'a pas fini de vous présenter du neuf, avec le T-FORCE TREASURE Touch, un SSD externe RGB et tactile, oui monsieur !

On retrouve donc un produit qui arbore un look assez sobre - contrairement à nos attentes - avec seulement un coté équipé d'une bande RGB. La surface supérieure de la bête est tactile et vous permettra de changer à la volée l'éclairage. C'est une feature originale en effet, mais nous aurions quand même aimé qu'il soit possible de faire plus de choses, par exemple partager des fichiers ou bien passer le SSD dans un mode particulier avec ce contrôleur. La connectique se fera en USB 3.2 Gen2 Type-C, ce qui devrait quand même laisser la liberté à des débits plus qu'acceptables. Nous sommes assez déçu, puisque TEAMGROUP ne précise pas réellement les débits qui seront possibles avec ce produit, seul un simple "up to 400 MB/s" est présent. Il faudra donc, comme toujours, attendre que le bousin soit testé par les divers sites avant de se faire une idée de ses performances.

Avec l'approche de la sortie des nouvelles consoles, il était naturel que les marques lancent leurs produits externes, afin de palier au manque d'espace de stockage éventuel - on connait bien le poids des jeux récents. Ce T-FORCE TREASURE Touch sera disponible en 1 To et livré avec une garantie de trois ans. En face de ce dernier venu, à titre d'exemple, on pourra placer le T5 de chez Samsung ou bien le BarraCuda Fast en 1 To de chez Seagate. Vous avez de nombreuses références sur le marché, certes pas toutes RGB, mais cela vous laisse le choix pour votre futur achat.