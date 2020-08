Igor Wallossek avait repéré un PCB pour 3 cartes supposées, équipées de 24, 11 et 10 Go de VRAM. Ce PCB était le PG132, et selon lui, 3 SKU pouvaient y prendre place. Retrouvez son billet l'expliquant, tout en n'oubliant pas que les infos aient pu changer entre-temps, ou que le caméléon ait d'autres projets. Et effectivement, il faut admettre que c'est encore le flou total sur la gamme, et la nouvelle du jour pourrait ajouter un peu plus à la confusion, quoique...

Le Korean National Research Agency, nommé simplement RAA, a donné son accord pour un PCB Nvidia estampillé PG133A, en date du 20 août. C'est l'équivalent du EEC, et c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. À vrai dire, ça précède l'autorisation de mise sur le marché par une validation des normes électromagnétiques.

Selon VDCZ, le PG133A aurait comme destination les Founders Edition, ce PCB serait donc réservé au caméléon pour ses cartes de référence. À l'inverse, le PG132 d'Igor serait, quant à lui, destiné aux cartes customisées, en tout cas pour ceux qui ne seraient pas en mesure de fabriquer le leur pour diverses raisons. On verra bien tout ça bientôt, et vivement que ça se décante une bonne fois pour toutes, les rumeurs sur les prix ayant déchainé les passions et les délires, ce qui est extraordinaire pour des produits pour lesquels nous n'avons quasiment aucune certitude !