TerraMaster est une marque spécialisée dans les solutions de stockage et a lancé il y a peu certaines références NAS comme le F4-422, un quatre baies relativement classique dans sa conception. Pourtant, la société ne fait pas que des serveurs, elle propose aussi des périphériques pour PC en USB, comme la récente gamme SOHO, avec ses D4-300 et D5-300. Ces boîtiers pour HDD proposent souvent la possibilité de faire du RAID et de pouvoir sécuriser vos données sans passer par un serveur allumé en permanence. Pour les semi-pro, il existe la série TD2, qui vient d'être révisée dans une version THUNDERBOLT 3 PLUS, plus performante encore. Alors qu'apporte cette nouvelle version par rapport à ses prédécesseures ?

Pour commencer, il n'y a que le deux baies qui est concerné par cette mise à jour et donc les versions D5 ou D8 n'en bénéficieront pas. Comme vous devez vous en douter, on trouve toujours la connectique Thunderbolt 3, mais avec cette-fois-ci la possibilité de connecter plusieurs appareils via le même câble. Il est toujours question de deux baies compatibles 3.5" et 2.5", pouvant accepter au maximum deux HDD de 16 To, pour un total de 32 To. Bon, étant donné que ce produit se limite à deux disques, vous n'aurez guère le choix que d'opter pour du RAID 1 pour la sauvegarde de vos données et donc de perdre 50% de votre stockage - problématique malheureusement inhérente aux doubles baies. C'est au niveau des débits théoriques que cette version "PLUS" se démarque, avec 810 Mo/s en lecture ainsi que 806 Mo/s en écriture, contre 760 Mo/s et 390 Mo/s auparavant. Cela constitue donc une augmentation de 6 % en lecture et de 107 % en écriture, ce qui est clairement notable - à vérifier en pratique tout de même.

En plus de toute cela, le Displayport a été révisé et passe en version 1.4, de quoi supporter au maximum un affichage 8K sur un écran. Aussi, un port 1 GbE est présent et permettra d'obtenir une interface supplémentaire, ce qui est un bon point. En plus, deux ports USB 3.1 viendront se rajouter pour étoffer la partie connectiques. La machine est équipée d'une alimentation externe de 60W et pourra charger votre laptop via le Thunderbolt, ce qui en fait une station intérèssante pour les personnes mobiles.

Face aux autres modèles sur le marché, cette nouvelle itération trouvera facilement sa place. En effet, il n'existe pas des tonnes de références efficaces, on pourra citer le QNAP TR-002 qui est aussi en deux baies, mais qui se contente d'une interface en USB-C ou encore le Icy Box IB-RD3620SU3, qui lui est en USB standard. Il y a quelques références en Thunderbolt chez StarTech, mais celles-ci se paient le prix fort, bien plus cher qu'un NAS personnel. Terra Master fait donc cavalier seul - ou presque - avec sa gamme TD2, pourtant l'achat est quand même à méditer lorsque l'on sait que le boîtier seul se trouve à 329,99 euros.