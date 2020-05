Certains les attendent avec impatience — d’autant plus après les avoir aperçus au CES 2020 —, mais la relève des familles mainstream de SSD EVO et PRO de Samsung à la sauce PCIe 4.0 se fait encore désirer, et pendant ce temps là le constructeur coréen étoffe encore son offre de SSD à la nouvelle norme pour équiper les serveurs des centres de données !

C’est à l’OPC Virtual Global Summit que l’entreprise a dévoilé son nouveau SSD PM9A3 au format E1.S, mais aussi décliné en M.2 et U.2, avec un contrôleur pilotant une V-NAND TLC de 6e génération à des débits assez sympathiques, notamment grâce à la nouvelle interface PCIe 4.0. Pour décorer un peu, les voici dans un tableau aux côtés des séries PM1733 et PM1735 présentées l’année dernière. Il faut garder en mémoire (haha) que les performances (maximales) affichées sont évidemment celles en PCIe 4.0, les SSD peuvent fonctionner en PCIe 3.0, mais seront forcément moins rapides.

Samsung PM9A3 PM1733 PM1735 Facteur de forme E1.S et U.2 M.2 U.2 HHHL U2 HHHL Capacité 960 Go à 7,68 To 0,96 / 1,92 / 3,84 / 7,68 / 15,36 / 30,72 To 1,92 / 3,84 / 7,68 / 15,36 To 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 12,8 To 1,6 / 3,2 / 6,4 / 12,8 To Interface PCIe 4.0 x4 (rétrocompatible PCIe 3.0) PCIe 4.0 x4 (rétrocompatible PCIe 3.0) PCIe 4.0 x8 (rétrocompatible PCIe 3.0) PCIe 4.0 x4 (rétrocompatible PCIe 3.0) PCIe 4.0 x8 (rétrocompatible PCIe 3.0) Contrôleur Samsung Samsung NAND V-NAND TLC 6e gen (1xx couches) V-NAND TLC 512Gb 5e gen (9x couches) Lecture séquentielle max. 6500 Mo/s 3500 Mo/s 6400 Mo/s 8000 Mo/s 6400 Mo/s 8000 Mo/s Écriture séquentielle max. 3500 Mo/s 1750 Mo/s 3800 Mo/s 3800 Mo/s 3800 Mo/s 3800 Mo/s Lecture aléatoire max. 900 000 IOPS 550 000 IOPS 1500000 IOPS 1500000 IOPS 1500000 IOPS 1500000 IOPS Écriture aléatoire max. 180 000 IOPS 70 000 IOPS 135 000 IOPS 135 000 IOPS 250 000 IOPS 250 000 IOPS DWPD (Écriture complète par jour) ? ? 1 3 Garantie ? 5 ans 5 ans Lancement Q2 2020 Q3 2019

Les débits sont sympathiques, mais moins impressionnants que les SSD U.2 et HHHL dévoilés auparavant. Néanmoins, selon Samsung, les performances séquentielles et aléatoires sont quasiment presque toutes « doublées » par rapport à la génération précédente. Ce serait d’ailleurs le cas aussi côté mainstream si les promesses sont tenues, le futur 980 PRO étant attendu avec des performances séquentielles (lecture/écriture) de 6500 Mo/s et 5000 Mo/s en PCIe 4.0, à comparer aux 3500 Mo/s et 2700 Mo/s affichés par le 970 PRO - reste encore à découvrir ce que cela donnerait côté performances aléatoires et surtout en endurance.

On rappelle que Samsung avait initialement promis des nouvelles de sa gamme mainstream PCIe 4.0 pour le second trimestre de 2020, on attend toujours ! Bientôt ?