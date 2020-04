Nous connaissons SK Hynix pour sa production de wafer de silicium et des puces mémoires - vives ou mortes - mais il y a aussi la production de SSD complet qui existe chez le fondeur coréen, en général orienté sur les modèles pour le monde professionnel. Et c'est dans cette tranche que s'inscrit la sortie des SSD de la série PE8000 du fabricant, en cherchant à remplacer les modèles en PCIe 3.0 au format 2,5 pouces et passant par la connectique U.2/U.3. Les deux modèles sont prévus pour des performances similaires en lecture et d'écriture en séquentiel - 6500 Mo/s en lecture et 3700 Mo/s en écriture - mais différentes en aléatoire : le PE8010 est orienté sur la réactivité avec 1100 kIOPS, tandis que le PE8030 est plutôt "classique" dans les performances et peut monter jusqu’à 330 kIOPS, le tout sans savoir dans quelles conditions.

En plus des modèles à TGV, SK Hynix sort un nouveau SSD en PCIe 3 cette fois, mais au format étrange de 1U - unité standard des baies informatiques - et pouvant accueillir actuellement jusqu'à 16 To de mémoire. Il s'agit des premiers modèles équipés des puces à 128 couches de 1 To apparemment, permettant de doubler la capacité totale comparée aux anciennes générations, bloquées à 512 Go. Si l'ensemble des gammes présentées ne sont pas destinées aux particuliers, il faut par contre voir ici une vitrine pour le futur des SSD grand public, qui pourront bénéficier de ces nouvelles technologies. En attendant, il semblerait que les datacenters soient des clients plus intéressants, mais cela signifie que des SSD équipés de puces de chez SK Hynix profitant pleinement du PCIe 4.0 et de la densité des puces en 128 couches ne vont pas tarder à sortir sur le marché. (source : SK Hynix)