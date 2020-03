Peut-être le rêve de toute une enfance ou le rêve de grandeur d'un Pascal que de mettre la main sur un terrain de jeu de 111 483 m2 environ, l'espace au sol de l'ancienne usine SK Hynix située en Oregon, plus spécifiquement au 1830 Willow Creek Circle, à Eugene, USA (et à 2h de route de D1X Fab d'Intel à Hillsboro). Construit en 1998, le site fut utilisé "jadis" par le producteur coréen de mémoire pour la production de puces, puis fermé en 2008, au grand dam de 1400 employés, et avant de changer de main une première fois en 2015.

Outre sa surface au sol, le plant de fabrication possède une énorme quantité de terrain exploitable pour envisager des expansions du bâtiment, ainsi qu'une salle blanche de 11 334 m2, qui pourrait aussi être utile, par exemple, dans le cadre d'une activité pharmaceutique. Mais ce n'est pas tout ! La propriété tire son jus de deux sous-stations de 42 mégawatts avec alimentation redondante, pour un total de 84 mégawatts, elle a accès à Internet en haut débit et possède une capacité de décharge d'eau de 5 455 308 litres. Pour couronner le tout, il semblerait que le bâtiment serait également vendu avec une partie au moins de son infrastructure de production d'origine pour wafer de 200 mm.

Bref, ce serait la planque presque parfaite pour attendre tranquillement que l'apocalypse (non, personne n'a dit coronavirus) se déroule, seul ou entre amis !

En tout cas, il semblerait que personne jusqu'ici n'a jamais vraiment su quoi en faire, le site ayant déjà changé de main plusieurs fois depuis sa fermeture, sans vraiment être utilisé d'une manière ou d'une autre. Broadcom (Avago à l'époque) s'en était emparé en premier pour 21 millions de dollars dans l'espoir de rouvrir l'usine en 2016, un projet abandonné assez rapidement. C'est ensuite Corning (comme dans Gorilla Glass) qui a récupéré l'affaire pour 13,4 millions de dollars et ne s'en est jamais servi non plus...

Après toutes ces affaires sans ambition (apparente) et des moins-values franchement douloureuses, voici que la fab est en vente encore une fois, les enchères démarrent à 1,5 million de dollars seulement (moyennant une caution de participation de 25 000 $) et vous avez du 23 au 25 mars 2020 pour faire votre offre ! La troisième fois sera peut-être la bonne ? Au pire des cas, le bâtiment ferait sans aucun doute le bonheur des futures générations d'urbexeur !

Eurêka ! On achète !