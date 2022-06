À l’occasion de la sortie de sa console Steam Deck utilisant lourdement la surcouche de compatibilité Proton pour réussir à extraire toutes les performances possibles de l’iGPU AMD et ses 8 CU, Valve avait classifié sa bibliothèque en trois catégories selon le niveau de bidouille nécessaire pour faire tourner le titre sur la machine. Pour Verified/Vérifié, c’est tout bon, y a rien à faire, à Playable/Jouable, des modifications mineures des options de lancement sont nécessaires, et à Unsupported/Non Supporté, impossible de jouer convenablement à l’heure actuelle. Si le système possède ses faiblesses, la barre étant visiblement relativement basse et les jeux testés principalement sur les premiers niveaux, souvent moins chargés graphiquement (comprenez que les dernières heures de jeu sont souvent moins confortables que les premières), une telle notation est fortement appréciable.

Et pourtant, seule une petite centaine de titres était passée par ladite certification à la sortie du Deck : une infime goutte d’eau dans les plus de 40 000 bousins achetable sur la plate-forme. Fort heureusement, le rythme s’est bien accéléré, si bien que plus de 5 000 titres ont été classifiés, se répartissant en 1 505 non compatibles, 1 803 requérant des modifications mineures et 1 755 directement jouables.

Parmi les annonces récentes, le remake de Final Fantasy VII est incontournable, tout comme Resident Evil et Resident Evil 0. Et, si vous n’êtes pas satisfait, un plug-in existe pour rajouter au magasin Steam le classement des jeux sur ProtonDB, la référence en matière de retours utilisateurs sur Proton. En voilà un suivi logiciel qui fait plaisir, tant du point de vue de la communauté que de la maison-mère ! (Source : GamingOnLinux)