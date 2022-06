Le 6800U est cet APU de la génération Rembrandt, animé par une architecture Zen 3+. Il possède 8 coeurs et 16 threads, avec un max de fréquence à 4.7 GHz quand peu de coeurs sont sollicités, ayant 16 Mo de L3, et un TDP configurable de 15 à 28 W. En outre, il est accompagné par une puce graphique Radeon 680M, cadencée à 2200 MHz et ayant 768 unités de calcul, épaulées par 2 Go de mémoire vidéo. Cette 680M est de nature RDNA 2. L'ensemble s'est retrouvé dans la console chinoise AOK ZOE qui possède 16 Go de RAM, et l'affichage a priori est en 1280 x 720. Ce n'est, certes, pas une définition élevée, mais c'est le prix à payer pour jouer dans d'excellentes conditions sans sacrifier le visuel ou les détails.

Sur le réseau "social" chinois Bilibili, aussi libre qu'un Balkany avec un bracelet électronique, un acheteur a fait une vidéo qui montre la capacité de la console. Des jeux comme Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Monster hunter, et d'autres passent vraiment crème, et cela nous amène à une réflexion : vivement les prochains APU avec RDNA 3 comme le 7800U ! Car le niveau des jeux devrait grandement monter avec les prochains moteurs, et RDNA 3 ne sera pas de trop pour offrir plus de latitude. Pour autant, ce n'est pas une surprise, car nous savions déjà que cet iGPU fonctionnait déjà très bien il y a quelques semaines.