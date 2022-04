Après les rouges, au tour des verts de publier un pilote GameReady WHQL. Le caméléon supporte quatre jeux, de différentes manières. Cette fois, c'est Dune Spice Wars qui est optimisé pour son lancement, apportant des perfs au mieux pour jour J. Ce n'est pas tout, le pilote est celui qu'il faut pour l'arrivée du ray tracing dans Chernobylite, pour celle du DLSS dans JX3 Online, et comme son ennemi rouge, l'arrivée du F2P Vampire The Masquerade Bloodhunt. 3 nouveaux écrans arrivent sur la liste certifiée de G-Sync Compatible : ASUS XG259CM, Galaxy VI-01 et Samsung G95NA. À vos modems !