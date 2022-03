NVIDIA a publié, profitant du buzz autour de Hopper, son pilote 512.15. On y trouve une optimisation ray tracing et DLSS pour le jeu Ghostwire : Tokyo, mais pas que. En effet, Tiny Tina's Wonderland est aussi de la partie, alors que le DLSS fait son apparition dans le jeu Chorus, Jurassic World Evolution 2 et No Man's Sky. Autre jeu à être programmé, c'est Evil Dead, tiré des films de comédie-horreur comme seules les années 80 nous en ont offert, kitschissime. Pour lui, le DLSS sera prêt lorsque le jeu sera lancé le 13 mai prochain. Enfin, Paradise Killer bénéficie à présent de DLSS et de ray tracing (réflexions uniquement).

Le géant vert en profite pour rappeler qu'il possède le NVIDIA Image Scaling, un concurrent du FSR et du RSR, depuis plus longtemps que les deux technologies AMD. À ceux qui ne l'ont pas encore essayé, possédant une GeForce, vous pouvez le faire via le panneau de contrôle, mais aussi depuis le GFE si vous l'avez installé.

Enfin, notez que le pilote NVIDIA Studio 512.15 accompagne le Game Ready, et que vous les trouverez dans le lien sous l'image.