En effet, des photos circulant sur le Net suggèrent que le néerlandais Philips pourrait investir prochainement le marché de la mémoire, et se mettre à vendre de la DDR4 et de la DDR5 sous son nom. Plus spécifiquement, les photos montrent des modules DDR5-4800 32 Go et DDR4-2666 8 Go portant le logo du constructeur. En somme, rien d'excitant en vue pour l'instant, il faut bien l'avouer, tout semble indiquer que Philips se cantonnerait pour commencer à la mémoire strictement conforme aux spécifications déterminées par le JEDEC. Il s'agirait de s'en prendre au marché de la DRAM pour desktop et notebooks simultanément. On ne sait pas encore trop quelle mouche aurait soudainement piqué le constructeur, quand bien même la décision d'ajouter cette corde à son arc de conglomérat multinational impliqué (directement et indirectement) dans de très nombreux secteurs d'activités peut sembler cohérente vu d'ici.

Mais le domaine de la mémoire est aussi particulièrement concurrentiel et saturé avec de nombreux revendeurs. En sus, il y a uniquement une poignée de gros producteurs pour fournir tout ce monde et les marges n'y sont pas nécessairement exceptionnelles, d'autant plus que les prix de la DRAM se sont bien rétablis depuis leur pointe durant la pandémie. Certes, la DDR5 reste encore assez chère, mais il est peu probable que Philips puisse avoir un réel impact à ce niveau-là. Tout au plus, cela permettra d'abord de profiter d'une option supplémentaire à l'achat. Cela dit, alors que Micron vient de signer l'arrêt de la marque Ballistix (et donc de la vente de modules DDR4, mais pas de puces), on peut se demander si Philips pourrait opter pour se fournir chez celui-ci.

En fin de compte, Philips serait donc parti pour suivre Lexar, qui s'est également lancé sur le marché de la mémoire en 2020 (avec des débuts assez laborieux), ou encore Acer, qui s'était lancé l'année dernière. Et qui sait, peut-être y aura-t-il aussi un jour de la DRAM Philips gaming bardée de RGB sur les étalages ? (Source)