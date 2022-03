Chez Enermax, un chevalier étoilé pour votre matos et une brique en alu pour votre SSD

C'est aujourd'hui qu'Enermax a lancé son premier boitier de 2022, il se nomme StarryKnight SK30 ! Oui, on dirait bien que le constructeur a eu recours aux services d'un adapte du jeu de mots, son petit nom faisant sans aucun doute possible référence à une « Starry Night » ou « Nuit Étoilée », tandis qu'il se traduira littéralement par « Chevalier Étoilé ». C'est meugnon !

En tout cas, « Starry », le SK30 le sera assurément grâce à la présence de 4 ventilateurs SquA RGB (3 x 140 mm à l'avant, 1 x 120 mm à l'arrière), et il y aura encore de la place pour du 2 x 140/3 x 120 mm sur le dessus (filtré) et 2 x 120 mm sur le tunnel de l'alimentation si le besoin s'en ferait ressentir. Le tout sera bien en évidence grâce à la grande vitre en verre trempé et plutôt bien aéré grâce à l'usage de mesh en façade. Sachez aussi qu'il est livré avec un Hub ARGB Sync de 6 ports pour synchroniser tout ça.

C'est donc un boitier se voulant ambitieux que nous avons sous les yeux, puisqu'il n'y aura pratiquement pas de limites gênantes aux dimensions du matériel grand public que vous pourrez y installer, que ce soit pour le GPU (405 mm de long et un support anti-sag intégré en bonus, mais seulement 2 slots pour un positionnement à la verticale), la mobale (jusqu'à E-ATX), le ventirad (170 mm max) ou l'alimentation (160 mm avec la cage de stockage, 200 mm sans). Compte tenu de la quantité d'emplacements pour ventilateur, il se prêtera donc également très bien à l'intégration d'un ou plusieurs AIO.

À l'heure du SSD M.2, les constructeurs ne forcent plus trop sur la place réservée au stockage déporté, il faudra de ce côté-là se satisfaire de seulement 2 emplacements 3,5"/2,5" et 2 de 2,5", ce qui n'est pas fou, mais reste toutefois très standard pour l'époque. Côté I/O, Enermax a prévu deux prises USB 3.2 Gen1 (donc USB 3.0, quoi) et une prise USB 2.0, toutes de Type-A. Hélas, pas de Type-C ni même d'USB 3.2 Gen2, ce qui est tout de même difficile à accepter pour un boitier né en 2022...





Ah, on a failli oublier, vous aimerez peut-être aussi savoir que les dimensions du boitier sont de 526 x 282 x 521, assurément une grande bébête avec du coffre, comme on a pu le voir ci-dessus. Il ne pèsera toutefois « que » 7,5 kg. Enfin, le StarryKnight SK30 sera disponible courant mars pour 129,99 €. Un prix assez élevé dans l'immédiat, mais n'oublions pas qu'il est livré avec 4 ventilateurs SquA RGB de la marque, des moulins qui représenteraient pratiquement la moitié de la somme si vous les preniez séparément.

Petit à-côté pour finir, c'est aussi en cette occasion qu'Enermax a ajouté une nouvelle solution à son catalogue pour refroidir du SSD, appelons-le le ESC001-BK si vous le prenez en noir ou ESC001-R si c'est le rouge que vous préférez. Il s'agit d'un morceau d'aluminium de 50 g adapté aux dimensions d'un SSD M.2 2280 simple ou double face, avec une épaisseur totale de 9,6 mm prenant aussi en compte le pad thermique inclus, ce qui le rend aussi compatible avec la PS5. Comme pour le boitier, la disponibilité est prévue pour ce mois de mars. Le prix sera de 14,99 €.