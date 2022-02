AMD également déploie ses pilotes Adrenalin 22.2.1, pas sûrs que nous verrons un jour les 66.6.6 ! Évidemment, l'arrivée de Dying Light 2 Stay Human y est pour quelque chose. Ce jeu est donc optimisé pour les cartes rouges, mais il n'est pas le seul. Lost Ark l'est également. AMD a aussi incorporé Vulkan 1.3 et la roadmap 2022 qui est prévue par le consortium.

Il y a un bug fixé dans cette mouture, les couleurs pouvaient flasher autour de votre personnage en jouant sur Fortnite avec une carte telle que la RX 6700 XT (donc RDNA 2 par extension). Et c'est tout, les soucis connus devraient être corrigés un jour (Cyberpunk 2077 sur Polaris, God of War sur RX 6900 XT, Enhanced Sync et écran noir).