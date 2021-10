AMD a déployé ses pilotes 21.10.3 bêta, qui optimisent les performances dans plusieurs jeux. Le premier est Les Gardiens de la Galaxie. Pour ce titre, la firme rouge annonce 21 % au mieux en 4k preset Ultra sur une RX 6900 XT et une RX 6800 XT par rapport aux 21.10.2. Age of Empire IV également est censé pédaler 45 % plus vite en 4k et détails maxima sur une RX 6800 XT, encore en comparaison des pilotes 21.10.2, soit les derniers avant ceux du jour. Riders Republic et Doom Eternal mis à jour avec la version 6.66 sont mieux. Quelques bugs en moins font partie du lot, consultez le changelog.