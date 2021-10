L'organisation PCI-SIG a confirmé la publication de la version 0.9 du standard PCIe 6.0 à ses membres, une étape plutôt importante a donc été franchie, puisqu'il s'agit cette fois-ci de la toute dernière avant l'arrivée de la version finale, à partir de laquelle le PCIe 6.0 pourra alors devenir une vraie norme pour le monde réel.

En attendant, à ce stade il ne s'agira normalement plus d'effectuer des modifications fonctionnelles et techniques, la version 0.9 étant l'équivalent d'une proposition finale pour les spécifications définitives du standard. Petit rappel au passage sur le processus que suit le PCI-SIG et la signification des différentes versions.

Version 0.3 is beheld as a Concept and outlines the key features and architecture of the technology. In case of PCIe 6.0, we are talking about 64 GT/s per lane speed, pulse amplitude modulation with 4 levels (PAM-4) encoding, and forward error correction (FEC).

Version 0.5 is considered as the First Draft specification and so it covers all the key aspects of the architecture and includes feedback from interested parties (within PCI-SIG) to version 0.3. Members of the group will be able to add new functionality to the technology at this point.

Version 0.7 is deemed to be the Complete Draft, everything has to be defined at all levels and electrical specifications must have been validated via test chips. No new features may be added after release of this iteration of the specification.

Version 0.9 is the Final Draft that is meant to allow PCI-SIG members to review the technology for their intellectual property.

Version 1.0 is the Final Release.

I am excited to report that PCI-SIG has released PCIe 6.0 specification, version 0.9 to our members. This is a major milestone in our continued effort to double the data rate of the PCI Express specifications while maintaining backwards compatibility. Thanks to the hard work and dedication of the technical members of our protocol and electrical workgroups, we were able to reach this achievement two years after we announced the PCIe 6.0 specification in June 2019.



The PCIe 6.0 specification, version 0.9 is the final draft of the specification wherein members perform internal reviews of the technology for their essential patents. No additional functional changes are expected during this time." - Al Yanes, président du PCI-SIG.

Les choses auront donc progressé plutôt rapidement et à un rythme régulier. Probablement une prouesse considérant que la pandémie n'a pas dû faciliter le travail. Malgré tout, la version finale 1.0 du PCIe 6.0 avait dès le départ été fixée pour 2021 et est toujours officiellement sur les rails pour cette année ! Rappelons que la succession du PCIe 5.0 avait d'abord été annoncée en juin 2019. Le PCIe 6.0 avait ensuite validé sa version 0.3 en octobre de la même année, atteint l'étape 0.5 en février 2020, puis la 0.7 en novembre 2020, suivi d'une petite révision intermédiaire sous la forme d'une version 0.71 en juin 2021, avant d'en arriver à sa version 0.9 actuelle. Il ne nous reste maintenant plus qu'à attendre la version 1.0 des spécifications du PCIe 6.0, qui arrivera donc dans les 3 derniers mois qu'il nous reste en 2021.

Ça ne veut évidemment pas dire que le hardware compatible arrivera lui de sitôt. Le PCIe 4.0 — qui a commencé sa carrière commerciale en 2018 — n'en est toujours réellement qu'à ses débuts dans nos machines et le PCIe 5.0 — finalisé en 2019 — va commencer la sienne encore cette année avec Alder Lake-S et ses cartes mères (mais probablement pas toutes). Pour sûr, il n'y a certainement pas de quoi être trop pressé en ce qui nous concerne, mais les professionnels sauront sans aucun doute quoi en faire. Le PCIe 6.0 aurait d'ailleurs répondu à toutes les exigences pour sa conception et même dépassé les attentes des acteurs de l'industrie. Il est réaliste de penser que le premier matériel PCIe 6.0 arrivera assez rapidement, peut-être d'ici 2 à 3 ans. En ce qui nous concerne, il est plus probable qu'on en restera pour plusieurs générations plutôt au mélange PCIe 4.0 (à la place du PCIe 3.0) et PCIe 5.0, sans doute déjà bien suffisant pour l'instant.

Au cas où vous les auriez oublié, revoici les grandes lignes du PCIe 6.0.