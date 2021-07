Vous êtes à la recherche d'une nouvelle boite noire avec du verre trempé et un peu de lumière, une description correspondant pourtant à 90 % des boitiers du marché, mais vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur ? Alors, regardons ensemble ce que MSI nous offre aujourd'hui ! Comme vous le savez, le fabricant fait à présent un peu de tout, et cela inclut bien évidemment le boitier. Avec sa nouvelle création, MSI semble vouloir mettre l'accent sur la sobriété et le silence, comme peut en témoigner le choix d'un mot d'origine français et que les Anglais nous ont piqués (c'est de bonne guerre) pour la nommer : Quietude, de son nom complet MPG Quietude 100S Silent !

En face de nous, un boitier qui se fond véritablement dans l'océan du marché. Forme bien carrée, couleur noire prédominante, une porte latérale en verre trempé avec une poignée, quelques liserés RGB... Pas de toute, le Quietude 100S coche toutes les cases du boitier contemporain sans ambition autre que de stocker du matos et de se faire oublier, camouflé dans un environnement moderne, triste et sans couleur. Mais intéressons-nous tout de même à ses caractéristiques. C'est un boitier moyen tour mesurant 475 x 231 x 490 mmm, dont l'intérieur a été agencé de sorte à pouvoir accueillir de l'ITX jusqu'à l'E-ATX, une longueur de carte graphique de 380 mm, une hauteur de ventirad de 175 mm et une alimentation ATX de 220 mm de long - à condition de ne pas installer le rack pour deux disques durs 3,5", et il faudrait le cas échéant se satisfaire des deux emplacements 2,5" pour des SSD.

Côté refroidissement, le boitier autorise d'installer un bon nombre de 120 mm et/ou 140 mm de part et d'autre, de même que des radiateurs de watercooling, pouvant aller jusqu'à 360 mm au maximum. Les I/O ? De l'USB 3.0, pardon, appelons cela de l'USB 3.2 Gen1, avec deux prises. Mais aussi de l'USB-C 3.2 Gen2 et deux prises jacks 3.5 mm. Bref, on a encore le sentiment d'avoir résumé près de la moitié des boitiers du commerce en quelques mots, le reste est une affaire de gout.

Le MPG Quietude 100S se distinguera toutefois avec la présence d'un exemplaire du tout nouveau ventilateur de la marque annoncé dans la foulée : le MEG Silent Gale 12 (« Gale » se traduit par « coup de vent »). Grosso modo, la version maison du ToughFan de Thermaltake, lui-même un clone du NF-A12x25 de Noctua, qui rappelait déjà aussi beaucoup un Gentle Typhoon par la conception de son hélice. MSI a utilise un polymère de cristal liquide pour les lames du moulin, un composé censé réduire les vibrations et mieux résister aux déformations, le tout monté sur un roulement hydrodynamique.

Les caractéristiques rappellent aussi beaucoup celles des modèles récents susmentionnés, à savoir une plage de fonctionnement entre 0 et 2000 tr/min en PWM, une pression statique de 2,21 mmH2O, un CFM de 56,2 et une nuisance sonore estimée à 22,7 dBA. Enfin, MSI a élaboré un cadre robuste capable de résister à une compression de 61,24 kg et qui est pré-équipé de joints antivibrations. Un nouveau Gentle Typhoon 2.0 ? Au fond, l'engin n'est pas tellement inintéressant, d'autant plus qu'il ne possède aucune loupiotte, il reste juste à voir ce dont il est capable en pratique et si le prix est bon aussi...