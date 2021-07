Si Windows 11 commence à se faire voir dans le canal de développement des équipes Insider, Windows 10 n'est pas totalement oublié pour autant de son côté. En effet, Microsoft assure vouloir le maintenir et le mettre à jour jusqu'en 2025, bien que cela risque de se réorienter principalement sur des aspects de sécurité et de performance, plutôt que d'ajouter des nouveautés qui seront probablement réservées à Windows 11. La Raymonde a donc clarifié les choses à propos du déploiement de Windows 21H2, et il semblerait donc que tout soit fait pour prévoir du long terme : mise à jour des protocoles de sécurités, version LTSC et livraison par mise à jour simplifiée. Il n'est donc pas impossible que d'autres fonctionnalités arrivent plutôt par des mises à jour plus classiques, puisque ce type de livraison est employé par Microsoft depuis près d'un an.

Comme le développement continu donc, une nouvelle build Insider est de sortie pour Windows 10, qui s'occupe plutôt de régler de nombreux problèmes recensés sur le système. Plusieurs sont liés à des fonctionnalités autour du gaming - notamment la gestion des performances - ou envers l'explorateur Windows, mais aussi certains vieux soucis comme la compatibilité de certaines imprimantes USB. Nous vous laisserons lire la liste, il est fort probable que ces soucis ne soient pas anecdotiques, mais bien présents sur de nombreuses machines, il serait bon effectivement que la version servant de base pour une LTSC soit la plus propre que possible sur les bogues.

Vous pouvez consulter tous les détails sur le patch note de la build 19044.1147