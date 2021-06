Ceci est bien sûr un titre traduit par un ado blasé, en aucun cas une phrase précise et scientifique. C'est donc un billet juste pour annoncer les pilotes GeForce 466.74, qui ont un seul objectif : corriger un bug qui touche les GTX 600, 700 (donc Kepler), GTX 16 (mais c'est Turing !) et RTX 2000 (Turing coinche et gagne). C'est là qu'intervient notre titre de fifou, le driver corrige une DCP Watchdog Violation sur ces GPU-là, sans que ça ne soit systématique à toutes ces cartes. En gros, si vous êtes touchés, vous en avez besoin, sinon passez votre chemin. Comme disent les Anglo-saxons, "never touch a running machine", et comme dit mamie Michu, "baï cagat" !