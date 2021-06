Que s'est-il passé ? DICE aurait-il atteint l'âge de raison ? Le prochain Battlefield, nommé simplement Battlefield 2042, arrivera dans toutes les bonnes crémeries le 22 octobre prochain, soit 3 ans après le dernier opus. Ce titre ne vous est presque pas étranger puisque BF 2142 était standalone basé sur Battlefield 2 il y a bien longtemps. Alors 2042, c'est 100 ans plus tôt, et donc c'est futuriste, mais pas trop, ça dépend des situations. C'est forcément beau, comme vous le verrez via le trailer d'annonce qui dure presque 5 minutes, mais ce ne sont que des scènes 3D qui représentent différents scénarios, pour la session ingame, DICE donne rendez-vous aux joueurs le 13 juin pour cela.

Soyons clairs, les Battlefield sont des jeux multi, le 1942 était ainsi, mais avec possibilité de remplacer les autres joueurs par des bots. Après des années d'épisodes moyens mais qui étaient quand même sympas, le solo est cette fois abandonné au profit d'un jeu exclusivement multijoueurs, jusqu'à 128 joueurs en même temps, sacré bordel en vue. Ce faisant, les Suédois tournent le dos aux gens qui achetaient le jeu aussi pour le solo, immersif quand même, et qui de temps en temps basculaient sur une partie multi, en gros pas des acharnés de la gachette. Autre point, la licence semblerait se durcir en devenant de plus en plus technique, avec une course à celui qui a la plus grosse au détriment de celui qui vient de temps en temps passer du bon temps. Pas sûr que le côté très compétitif le séduise plus que ça. Mais pour ceux qui avaient la volonté de jouer à BF et en solo, il faudra se rabattre vers autre chose, mais quoi dans le genre ?

Voici ci-dessous ce fameux trailer, en ayant les yeux rivés vers le 13 juin, pour voir les efforts techniques réalisés, on attend des technos récentes type compatibles DX12 Ultimate, et de la destructibilité poussée, même si ce facteur existait déjà.