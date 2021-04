Icy Dock était déjà parti à l'assaut des ports PCIe en 2019, avec son astuce maison pour y poser du SSD SATA 2,5" en toute quiétude. Entre temps, la marque a aussi apporté de quoi amarrer du SSD M.2 dans un boitier hors du PC et remplir le rôle de clé USB, puis a dévoilé sa solution pour casser jusqu'à deux SSD NVMe PCIe 4.0 dans une baie ODD ultra-slim.

Finalement, le constructeur boucle la boucle avec sa dernière création EZConvert Ex, nommée MB987M2P-xB et qui remplira cette fois-ci le rôle d'adaptateur pour installer un SSD NVMe de 4 To maximum sur un emplacement PCIe 3.0/4.0 x4, x8 et x16 ! Attention, l'adaptateur est lui en PCIe 3.0 x4, soit une bande passante maximale disponible de 32 Gb/s ou 4 Go/s, ce qui sera plus qu'assez pour soutenir même le meilleur des SSD en PCIe 3.0, mais sera insuffisant pour exploiter pleinement un SSD PCIe 4.0.

Comme c'est souvent le cas chez Icy Dock, l'installation du SSD sera fera sans outil et sans vis, grâce à l'adaptateur réglable, par ailleurs compatible avec toutes les tailles communément disponibles sur le marché grand public, c'est-à-dire de 2230 (30 mm) à 22110 (110 mm). La solution existera en 3 variantes, celle de base avec équerre PCI et sans radiateur est la MB987M2P-B ; le modèle se terminant par 1B sera équipé d'un grand dissipateur en aluminium avec coussin thermique ; la variante 2B profite aussi du radiateur, mais ne possédera pas d'équerre PCI, qui peut ne pas être nécessaire dans certaines configurations. Vous remarquerez aussi que la découpe au centre du PCB de la carte, laissant le dos du SSD à l'air libre, ce qui ne fera certainement pas de mal.

Bien entendu, les solutions de ce type existent déjà à la pelle sur le marché et à tous les prix et presque toutes les tailles imaginables (cf. le Rocket Q Battleship de Sabrent), mais celle d'Icy Dock semble avoir de quoi se démarquer dans sa catégorie avec son système de fixation sans outil et un refroidissement un peu plus optimisé, à condition aussi que le prix soit juste.