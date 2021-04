TSMC a beau faire des communications en fustigeant la course à la production - en partie boostée par des décisions politiques - le fondeur commence à se dire qu'il va falloir renforcer ses usines et sa R&D. En effet, la pénurie reste présente malgré tout, et le secteur de l'électronique ne cesse de croitre encore, il faudra donc plus que quelques bâtiments dans l'Arizona pour parvenir à satisfaire tout le monde. La firme a par conséquent annoncé un plan pour relancer toute son activité sur le moyen terme, en proposant d'aligner pas moins de 100 milliards d'euros sur la table.

Bien entendu, la stratégie est assez vaste et touche autant la production actuelle que celle prévue, ainsi que la R&D pour assurer l'avenir. Donc, en plus des 22 milliards dédiés à la fabrication du complexe industriel sur le sol américain pour booster sa production de wafer sur le node N5 - comprenant aussi le N5P et le N4 -, le géant des galettes va investir dans ses usines sur le territoire taïwanais afin de prévoir la future production sur le node N3 pour le second semestre de 2022. De plus, afin de ne pas se faire trop rattraper par Samsung sur le segment des 3 et 2 nm, la R&D va recevoir un coup de fouet pour passer au 2 nm et surtout, développer les fameux transistors GAAFET.

Enfin, deux nouvelles usines verront le jour à Taïwan, dédiée au packaging des puces, afin de mieux satisfaire la demande future. Il ne reste plus qu'à se donner rendez-vous dans 3 ans pour voir si cet investissement massif aura été une réussite ou non. (source : Anandtech)