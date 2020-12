Comment ? Une mise à jour de Proton, encore ? Hé oui, ma petite dame, il n’y a pas que NVIDIA pour sortir ses pilotes régulièrement (ou plutôt, au rythme des sorties vidéoludiques) : Valve y va aussi de son petit train-train, avec Proton, sa surcouche de compatibilité Windows-Linux que l’on ne présente plus, ainsi que DXVK, sa clef de voûte : oui, pour une mise à jour offerte, c’en est une seconde qui vient juste derrière !

Pour DXVK, la nouvelle version se nomme 1.7.3. Outre les correctifs habituels, ici concernant des vieux titres DirectX qui pouvaient auparavant crasher à cause d’un shader buggé ainsi que des soucis réglés sur EverQuest 2 et Trine 4., ainsi que des améliorations permettant d’améliorer les performances sur certains jeux. En outre, l’afficheur de FPS intégré peut désormais être mis à l’échelle sur les écrans haute résolution : pratique pour les amateurs d’ordinateurs portables, ou d’UHD sur des diagonales réduites !

Côté Proton dites bonjour à la 5.13-3, dans laquelle nous retrouvons, du coup, l’intégration de cette nouvelle mouture de DXVK, mais également de FAudio 20.12, l’utilitaire se chargeant du son. Pour le reste, seules des rustines de compatibilité sont à l’honneur : le lanceur de Paradox games fonctionne désormais correctement, Age of Empire II HD ne crash plus dans les files d’attentes, sans compter une poignée d’autres titres qui deviennent jouables, dont Yakuza : Like A Dragon, Soulcalibur 6, Lords of the Fallen, et Hammerting. De surcroît, le bug empêchant de rebrancher une manette à chaud a été réparé, une aubaine pour les joueurs concernés. Pour la mise à jour, pas de panique, tout se fera automatiquement via Steam. À vos modems !